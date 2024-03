LA TRADIZIONE INCONTRA LA TECNOLOGIA: L’EVOLUZIONE DELL’INTRATTENIMENTO IN ABRUZZO

Fiera internazionale del tartufo e del gusto, laboratori di pittura, sfilate di maschere per il Carnevale e festival di musica: in Abruzzo il divertimento non ha limiti. La regione vive di musica, spettacoli, eventi che coinvolgono tutta la popolazione, anche grazie ai giochi e all’intrattenimento online. La tradizione e l’innovazione si incontrano per un nuovo tipo di intrattenimento, per tutti i gusti e per tutte le età. E non solo per gli abruzzesi, ma anche per chi visita la regione, che ha molto da offrire con i suoi angoli pittoreschi e la sua voglia di divertimento.

Il Carnevale è uno dei momenti più amati dagli abruzzesi e dai visitatori della regione. Non ci sono solo sfilate di carri o feste per bambini, ci sono anche maschere che fanno parte della cultura dell’Abruzzo. Per questo è nato il “Carnevale europeo delle Maschere zoomorfe” di Isernia, giunto alla sua seconda edizione.

Con un corteo di oltre 300 figuranti e con 4 gruppi che sono arrivati da fuori regione, l’edizione del 2024 è stata un successo ed ha attirato molti turisti. Le grandi protagoniste sono proprio le maschere zoomorfe, che hanno un caratteristico aspetto animalesco con travestimenti che ricordano i mammiferi della selva e del pascolo.

Se in Campania uno dei giochi preferiti è il ramino nella sua versione casertana (con 108 carte francesi e combinazioni diverse), gli abruzzesi amano i giochi tradizionali di carte ma amano anche sperimentare.

Ne è una prova il successo dei laboratori d’arte in regione. Come le domeniche chiamate “tra arte e gioco” a Villa Oliveti in provincia di Pescara dedicate ai più piccoli e alle loro famiglie. Durante questi incontri, i partecipanti hanno realizzato mosaici, maschere in argilla, tazze in ceramica e hanno creato oggetti d’argilla. Unico nel suo genere è il laboratorio “La dimensione dei sogni” dedicato alla bellezza dell’arte di Magritte, un maestro del surrealismo.

Altrettanto importante per l’Abruzzo è lo sport, così come lo è nel resto d’Italia. Infatti, in Sicilie esiste il baseball siciliano, una versione tutta isolana del famoso sport americano. In Abruzzo, lo sport non è solo un’occasione d’incontro, ma anche un’occasione per la regione stessa. Infatti, la regione è una delle regioni ospitanti dei World Skate Games, i mondiali degli sport su rotelle che si terranno a settembre. Diverse località abruzzesi ospiteranno le gare. A Chieti andrà in scena lo spettacolo dell’inline slalom, a Sulmona il pattinaggio di corsa su strada e a Roccaraso l’inline hockey.

Però, sempre di più il divertimento in Abruzzo è anche online, soprattutto durante le giornate di brutto tempo o quelle più pigre. I giocatori abruzzesi amano il casinò online che permette di giocare alle slot e anche di divertirsi con un gioco di roulette gratis, un bel modo per divertirsi senza rischiare denaro reale.

Sempre digitale è il progetto “Abruzzo in mostra”, una piattaforma online che permette di scoprire alcune bellezze del territorio come i libri antichi pregiati in mostra alla Banca di Teramo e diverse mostre fotografiche che si trovano in tutta la regione.

Il divertimento digitale non si ferma ai casinò online o ai tour virtuali dei musei. Infatti, gli abruzzesi stanno scoprendo la bellezza del Web che permette di vedere serie tv internazionali o anche spettacoli online dal vivo. In particolare, i podcast sono uno strumento efficace sia per divertirsi che per condividere l’Abruzzo con ascoltatori di tutta Italia. Recentemente, Focus ha dedicato una docuserie al Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise con tre puntate che hanno visto tra i protagonisti il Presidente del Parco Giovanni Cannata.

Ovviamente in Abruzzo non mancano i parchi divertimento, le piste mini speed e i parchi acquatici. Poi ci sono le escape room, sempre più in voga anche in regione.

Invece, un tipo di intrattenimento diverso è dato da una casa di Goriano Valli. Qui è dove si trova la casa medievale più piccola del mondo di appena otto metri quadrati dove viveva la famiglia Capestrani. Grazie all’impegno del museo diffuso del parco Sirente-Velino (MuDi), i visitatori potranno ammirare la casa a partire da giugno 2024 dove troveranno in esposizione anche dei mobili d’epoca.

Musei, gallerie d’arte ed eventi come l’apertura della casa medievale aquilana sono tra le attività preferite dagli abruzzesi e dai turisti in regione.

Lo confermano i numeri del 2023 del Museo Nazionale d’Abruzzo (Munda) che hanno egugliato i numeri pre-pandemia. Con un aumento di affluenza del 40% rispetto al 2022, il Museo si è confermato come il primo in regione e come uno di quelli di più successo in Italia. Agosto è stato il mese dei record con 18mila visitatori che si sono divertiti tra mostre multimediali, virtuali e video animati. Il preferito dei visitatori coninua ad essere il Mammut ma anche esibizioni come “Nuove acquisizioni” con un capolavoro del Maestro di Beffi hanno attirato la folla.

Anche musei come il Munda usano la tecnologia per attirare i visitatori. Insomma, il divertimento in Abruzzo unisce sempre più tradizione ed innovazione.