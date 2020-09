“LA VIA DEL TRATTURO”: AL VIA I CAMMINI ABRUZZO-MOLISE-PUGLIA

CAMPOBASSO – Sono arrivati ieri a Campobasso i primi camminatori che, partiti da Pescasseroli (L’Aquila), hanno percorso parte del tratturo Pescasseroli-Candela, inaugurando il progetto di percorso sul tratturo denominato “La via del tratturo”, sviluppato dalla Compagnia dei Cammini e da Ecotur di Pescasseroli, agenzia specializzata nel turismo naturalistico.

Il cammino, percorribile in sei giorni a piedi, attraversa Abruzzo e Molise.

Partendo da Pescasseroli si sviluppa nel Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise (Pnalm) per entrare in Molise dove si cambia tratturo, seguendo per quattro giorni il percorso Castel di Sangro-Lucera per terminare a Campobasso.

Come hanno spiegato i camminatori, arrivati in Municipio a Campobasso per consegnare, al sindaco Roberto Gravina e all’assessore alla Cultura Paola Felice, il logo de “La via del tratturo”, il progetto si configura come intervento di rilancio dei primi 110 km del tratturo da Pescasseroli a Candela in Puglia e vuole essere un contributo della Compagnia dei Cammini alla salvaguardia della storia.

