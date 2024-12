LABORATORI A VILLA IRELLI: SANTANGELO, “OPPORTUNITA’ INCLUSIVA PER I GIOVANI CON DISABILITA'”

L’AQUILA – “L’inclusione è un termine onnipresente nel dibattito pubblico, eppure ancora poco praticato. Questo progetto, invece, che ci ha convinto sin dall’inizio, è innovativo e va proprio nella direzione di rendere protagonisti i giovani con disabilità, creando le condizioni per una loro partecipazione attiva che troppo spesso è impedita da difficoltà di vario genere. E lo fa coinvolgendo al contempo le famiglie dei ragazzi e professionisti in grado di fornire le competenze necessarie in questo percorso di apprendimento. L’ambizione del progetto è però quella di non volersi limitare a un supporto estemporaneo che inizi e si concluda con lo scadere del ciclo, ma fornire ai ragazzi quegli strumenti per affrontare esperienze diverse anche al di fuori e oltre i laboratori cui saranno chiamati a partecipare”.

È quanto ha dichiarato l’assessore regionale alle politiche sociali Roberto Santangelo, intervenendo ieri nella sede di Fattoria Sociale Villa Irelli a Castelnuovo Vomano (TE), alla presentazione del progetto “Laboratori in Villa” rivolto a bambini, giovani adulti e adulti con disabilità, approvato dal piano sociale regionale con contributo di cui all’atto di indirizzo della DGR 748/2024. L’iniziativa, supportata dalla Regione Abruzzo, dipartimento sociale, prevede un ciclo di laboratori di lavorazione del legno, lavorazione dell’argilla, cucina, arteterapia, musicoterapia, oltre alle immancabili attività di cura dell’orto e AAA (attività assistita con gli animali).

I ragazzi saranno seguiti da operatori, assistenti, artisti e professionisti i quali si impegneranno affinché possano sperimentare comportamenti adattivi e apprendere abilità funzionali alla vita quotidiana e all’autonomia, abilità di interazione e socializzazione. L’iniziativa si è svolto attraverso un incontro con le famiglie per l’avvio del progetto, alla presenza, tra gli altri, del proprietario di Fattoria sociale Villa Irelli, e proponente il progetto, Marco Valerio de Sanctis. Sono inoltre intervenute Jessica Falconi, psicologa e Paola Di Marco, terapista occupazionale e TNPEE, che hanno descritto le attività progettuali negli aspetti specifici e da anni si occupano con orgoglio di attività a carattere socio ricreativo culturale in Fattoria Sociale Villa Irelli. Le famiglie , durante l’incontro hanno avuto la possibilità di conoscere il progetto e di iscriversi al ciclo di laboratori , beneficiando del contributo previsto dal piano sociale regionale.