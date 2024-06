LABORATORI DI RICERCA A CHIETI SUGLI ATTI DEL PROCESSO MATTEOTTI PRESENTI NELL’ARCHIVIO DI STATO

CHIETI – Nell’ambito delle attività di cultura della memoria storica promosse dal Club per l’Unesco di Chieti in collaborazione con l’Archivio di Stato di Chieti, sono stati organizzati per i giorni 10 e 12 giugno, dalle ore 15 alle ore 17, i Laboratori di ricerca d’archivio sugli atti del Processo Matteotti svoltosi a Chieti nel marzo 1926, atti processuali presenti nell’Archivio di Stato di Chieti.

Tali laboratori prevedono la presentazione dei fondi archivistici riguardanti la ricerca insieme all’esame guidato e attivo di una selezione di documenti originali. L’iniziativa oltre a commemorare la rilevante ricorrenza del Centenario e presentare una pagina di storia della nostra città, si colloca in continuità con il fitto calendario di iniziative di studio archivistico organizzate dal Club per l’Unesco di Chieti in collaborazione con l’ Archivio di Stato di Chieti, grazie al Protocollo d’intesa sottoscritto in data 9 novembre 2023 che ha consentito la realizzazione del progetto storico con le scuole sulla ricorrenza dell’80mo anniversario della Liberazione di Chieti e della sua provincia, con il coinvolgimento nella didattica archivistica di oltre trecentocinquanta studenti.

Una proficua sinergia quella sviluppata dal Club per l’Unesco con l’Archivio di Stato che conferma l’attenzione condivisa per la diffusione della cultura storica e che ha trovato slancio con il serrato progetto avviato con il Direttore Rosangela Guerra e proseguito con la dottoressa Maria Amicarelli con il coinvolgimento degli archivisti Mariachiara Arbolino, Anna Marcucci e Emanuele Catone, mentre il Club, presieduto da Cinzia Di Vincenzo, ha costituito un vero e proprio gruppo di lavoro coordinato dallo studioso Graziano Esposito e composto da Lina Marinilli, Gabriella Vitullo, Rosalia Pedone, Giovina Tomassi, Anna Vaccarella, Gabriella Vitullo, Rosa Lisanti, Rossana Villani, Gabriella Orlando. I Laboratori per il Centenario Matteotti sono rivolti agli adulti e ai minori a partire dai 14 anni, purchè accompagnati, sono gratuiti e richiedono la prenotazione obbligatoria via whatsapp al numero 3387593706.