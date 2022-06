LABORATORI GRAN SASSO E INFN, MUSICA PER CELEBRARE LA RICERCA: IL MAESTRO VESSICCHIO ALL’AQUILA

L’AQUILA – In occasione dei festeggiamenti per il 70° anniversario dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e per i 35 anni di attività scientifica dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso (LNGS),all’Aquila arriva il Maestro Peppe Vessicchio.

Martedì 21 giugno, dalle 18, oltre agli interventi riguardanti la storia dell’INFN e dei Laboratori, la serata sarà arricchita dalle musiche ad opera dei solisti del Sesto Armonico, diretti dal Maestr Vessicchio, insieme al soprano Giacinta Nicotra, al tenore Piero Mazzocchetti e accompagnati dalle opere realizzate dal vivo della sand artist Simona Gandòla, nell’ambito di “Sinfonie dall’Universo”.

Attraverso gli interventi del presidente dell’INFN, Antonio Zoccoli, del direttore dei LNGS, Ezio Previtali e di altri ospiti, moderati dalla giornalista scientifica Silvia Bencivelli, verranno ripercorse le tappe fondamentali dei primi 70 anni di ricerca dell’INFN: dalle sfide agli obiettivi raggiunti da un’intera comunità scientifica che ha nella ricerca scientifica fondamentale il proprio obiettivo e che si avvale di infrastrutture sempre più competitive.

Tra queste, i Laboratori Nazionali del Gran Sasso, i laboratori sotterranei più grandi al mondo e tra i più importanti nel panorama scientifico internazionale, che in questa serata celebrano i loro 35 anni di attività di ricerca scientifiche. Sarà questa un’occasione per ricostruire la storia dei Laboratori, le persone che ne hanno fatto parte, i successi ottenuti e le prospettive future.

“Nel percorso scientifico dei 70 anni dell’INFN, la realizzazione dei Laboratori del Gran Sasso è stata sicuramente un’importante pietra miliare – dichiara Ezio Previtali– Nei 35 anni di attività scientifica ai LNGS non sono stati realizzati solo esperimenti di frontiera che hanno esplorato i segreti del cosmo, è nata anche una comunità scientifica di ricercatori e scienziati che hanno negli anni condiviso obiettivi e strategie per indagare i segreti della natura e dell’Universo”.

“Proprio con la musica, insieme di suoni prodotti da vibrazioni ordinate fin dall’antichità secondo attente osservazioni di fisica – afferma Peppe Vessicchio – intendo contribuire a questi importanti festeggiamenti. Grazie al legame naturale tra le due discipline – continua il Maestro – sta per venire alla luce una bellissima iniziativa, che vede coltivati e affiancati i saperi artistici con quelli scientifici, nel nome di una visione sinergica e comune dei linguaggi che descrivono la realtà.

La partecipazione all’evento è aperta al pubblico, fino ad esaurimento posti. Per partecipare è necessario registrarsi al seguente link https://l.infn.it/sinfonie-dall-universo

Sarà inoltre possibile seguire l’evento nell’area attrezzata antistante l’Auditorium del Parco, dove non sarà necessaria la prenotazione, oppure in streaming sul canale YouTube e sulla pagina Facebook dei LNGS.

L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune dell’Aquila.