LABORATORI GRAN SASSO: LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE, AL VIA SCARICO METÀ ACQUA CAPTATA DA FALDA

L’AQUILA – Gran Sasso Acqua spa informa che in relazione a lavori di impermeabilizzazione all’interno dei laboratori dell’Istituto nazionale fisica nucleare, per la messa in sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, e in ottemperanza del Protocollo d’intesa e delle disposizioni impartite dalle Aziende sanitarie locali dell’Aquila e di Teramo, è stata disposta una messa a scarico precauzionale della metà della risorsa idrica captata dall’opera di presa del Gran Sasso.

In conseguenza di tali operazioni potrebbe risultare necessaria un’interruzione idrica nel corso della giornata di domani martedì 10 gennaio 2023 che potrebbe interessare i seguenti Comuni: L’Aquila, Poggio Picenze, Barisciano, Fossa, Ocre, Sant’Eusanio Forconose, Villa Sant’Angelo, Acciano, Tione degli Abruzzi, San Demetrio ne’ Vestini, Prata d’Ansidonia, Fontecchio, Fagnano alto, San Pio delle Camere, Navelli, Collepietro, San Benedetto in Perillis, Castelvecchio Calvisio, Carapelle Calvisio, Santo Stefano di Sessanio, Castel del Monte, Calascio, Caporciano, Ofena.

I tecnici precisano sin da ora che i volumi accumulati nei serbatoi dovrebbero garantire la continuità del servizio, rendendo quindi poco probabile il verificarsi di disservizi nei territori citati, tuttavia per chi avesse particolari necessità o urgenze, è consigliabile dotarsi di scorta idrica utile.