L’ABRUZZESE DI GIROLAMO NOMINATA DA CONTE COORDINATRICE “COMITATO INFRASTRUTTURE” DEI 5STELLE

SULMONA – Gabriella Di Girolamo è stata nominata coordinatrice del “Comitato Infrastrutture e Mobilità sostenibile” del Movimento 5 Stelle. La nomina, di livello nazionale, è arrivata dopo la consueta consultazione degli iscritti.

“È una nuova sfida che raccolgo con entusiasmo e determinazione” ‐ ha commentato la Di Girolamo ‐ “Una sfida che ritengo cruciale, non solo per il Comitato che avrò l’onore di coordinare, ma per l’intero Paese”. “I cambiamenti che stiamo vivendo e che viaggiano a ritmi elevatissimi richiedono alla politica la capacità di interpretarli e guidarli nel migliore dei modi. Come ho più volte ripetuto in questi anni, tutto parte dalla necessità di maggiore consapevolezza che tutti abbiamo il dovere di sentire come parte integrante e caratterizzante l’agire politico”. La Di Girolamo, di Sulmona (L’Aquila), che è anche capogruppo M5S nella Commissione Ambiente e Infrastrutture di Palazzo Madama, è l’unica abruzzese indicata da Giuseppe Conte alla guida di un Comitato nazionale.

“Mi piace pensare che la mia nomina sia in parte anche il nostro modo, il modo del Movimento 5 Stelle, di rispondere a quanto sta facendo questo governo, che ha tagliato fuori l’Abruzzo dal giro delle infrastrutture, sottraendo alla nostra regione ingenti risorse già assegnate. Da questo punto di vista credo sia un successo anche per la nostra Regione. Ringrazio quindi il presidente Giuseppe Conte e tutti gli iscritti che hanno inteso confermare le sue indicazioni”. “C’è tanto lavoro da fare” ‐ ha dichiarato infine la senatrice ‐ “Sono certa che il Comitato Infrastrutture e mobilità sostenibile del Movimento 5 Stelle saprà dare importante contributo e impulso alle tematiche che è chiamato a trattare e affrontare. Io ci metterò tutto l’impegno possibile, come sempre”.