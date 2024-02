L’ABRUZZO A CASA SANREMO: “ABBATTUTE BARRIERE CON PICCOLI ALLIEVI TERAMANI”

TERAMO – “A Casa Sanremo l’Abruzzo con i suoi piccoli allievi teramani – tra i quali 3 portatori di disabilità – ha abbattuto le barriere unendo tutti nel canto abruzzese!”.

Lo dichiara in una nota l’assessore regionale al Sociale Pietro Quaresimale che era nella città rivierasca per accompagnare i giovani artisti. L’iniziativa voluta fortemente da Quaresimale, è sostenuta economicamente dall’assessorato alle Politiche Sociali e fa parte dei progetti speciali del Piano Sociale Regionale.

“È stato un momento di sinergia tra la scuola di musica FareArte di Teramo, l’Unione Italiana Ciechi e la sensibilità artistica di Anna Bischi, moglie del compianto cantautore teramano Ivan Graziani”, spiega ancora.

L’iniziativa è parte del Pigro Special Ivan Graziani, creato da Anna Bischi Graziani.

“L’esempio dei piccoli allievi – aggiunge – e di chi insegna loro con passione, come fa da sempre Nicoletta Dale, è che la musica come sempre unisce con un solo linguaggio ed abbatte tutte le barriere fisiche e mentali che ci condizionano. La performance a Casa Sanremo si è aperta con un classico della tradizione popolare abruzzese ‘È belle l’abruzze me’, brano interpretato magistralmente da Vito Cardelli, presidente dell’Unione Italiana Ciechi sezione di Teramo che ha voluto sul palco i ragazzi di entrambi le formazioni creando una unica grande band a dimostrazione che la musica può abbattere ogni barriera. A completare la formazione i colori delle percussioni di Daniele Cardelli sempre dell’Unione Italiana Ciechi sezione di Teramo.

L’obiettivo di FareArte è, da circa 20 anni, valorizzare il talento dei suoi giovanissimi allievi. A tal proposito Nicoletta Dale in una lunga lettera ha ringraziato l’assessore Quaresimale e Anna Bischi per l’opportunità concessa ai “Black Inn” gruppo di giovanissimi talenti formato da Mattia Rastelli (10 anni) allievo del Maestro Flavio Pistilli al pianoforte, Matteo Mistichelli (14 anni) allievo del Maestro Davide Di Giuseppe alla batteria, Simone Roila (15 anni ) e Federico Faragalli (15 anni) allievi del Maestro Gianluca D’Angelo alle chitarre, Valentina Angiuoni (16 anni), Marirenata Bilò (16 anni), Andrea Santoro (18 anni) allievi di FareArte, di presentare il singolo “You gotta take me to heaven”, scritto da Federico Faragalli , proprio nella città del Festival di Sanremo 2024.