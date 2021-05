L’ABRUZZO ALLA BIT 2021: DOMANI WEBINAR PROMOZIONE TURISTICA SU PIATTAFORMA WIKIMEDIA

PESCARA – La promozione turistica mediante le piattaforme Wikimedia. Se ne parlerà nel corso webinar in programma domani dalle ore 11 sulla piattaforma della Regione Abruzzo alla Bit Milano 2021.

Quello di domani è il secondo appuntamento digitale che l’assessorato al turismo ha organizzato nell’ambito delle iniziative alla Bit 2021. Quest’anno la borsa internazionale del turismo è in formato digitale e la Regione Abruzzo ha allestito una piattaforma sulla quale presenta i vari prodotti turistici e le iniziative.

Il confronto di domani, dal titolo “Abruzzo Wiki Grand Tour – Abruzzo Wiki Lab”, vedrà la partecipazione del direttore del Dipartimento Turismo, Germano De Sanctis, il responsabile della promozione digitale della Regione Abruzzo, Marco Virno, l’ingegnere informatico “wikipediano admin”, Lorenzo Marconi e la coordinatrice Abruzzo Wikimedia, Carla Colombati.

Il webinar di domani è solo la prima tappa per la creazione di una mappa digitale del patrimonio culturale, paesaggistico, naturalistico e turistico abruzzese. Avere una presenza organica sulle piattaforme Wikimedia agevola e premia la visibilità di una moderna destinazione turistica.

In questo senso, la Regione Abruzzo e l’associazione Wikimedia Italia coordinamento Abruzzo sveleranno nell’incontro di domani il progetto Wiki Loves Abruzzo – edizione abruzzese del concorso fotografico Wiki Loves Monuments dedicato ai monumenti e beni paesaggistici che si svolge annualmente in tutto il mondo nel mese di settembre – e una nuova proposta denominata “Abruzzo Wiki Grand Tour” grazie alla quale contribuire a migliorare il posizionamento della regione Abruzzo sul web e a qualificarla anche come meta turistica.

È possibile assistere al webinar collegandosi al canale your Abruzzo di youtube, al canale visit abruzzo di Facebook oppure sulla piattaforma della Regione Abruzzo alla Bit https://expoplaza-bit.fieramilano.it/it/espositori/regione-abruzzo.