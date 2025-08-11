L’ABRUZZO BRILLA AI WORLD GAMES DI CHENGDU: LA LANCIANESE ILENIA COLANERO MEDAGLIA ORO

LANCIANO – La lancianese Ilenia Colanero conquista la medaglia d’oro ai World Games di Chengdu, in Cina, nella disciplina dell’apnea paralimpica, stabilendo un nuovo record con 76 metri in immersione.

In una nota, il Coni Abruzzo celebra con immenso orgoglio la straordinaria vittoria: “A 43 anni, Ilenia Colanero ha scritto una pagina indelebile nella storia dello sport abruzzese e italiano, portando sul podio mondiale il coraggio, la determinazione e la passione che da sempre la contraddistinguono”.

Il podio è stato interamente azzurro, con Katia Aere (argento) e Marta Pozzi (bronzo), a testimonianza della forza del movimento paralimpico italiano.

La storia di Ilenia è un esempio potente di rinascita attraverso lo sport: dopo un grave incidente nel 2015, ha trovato nell’apnea paralimpica una nuova dimensione, diventando ambasciatrice dell’Abruzzo nel mondo con 13 record mondiali e numerosi titoli internazionali.

A proposito, il presidente del Coni Abruzzo, Antonello Passacantando ha sottolineato: “La vittoria di Ilenia Colanero è motivo di profonda emozione e orgoglio per tutta la nostra regione. Il suo percorso è la dimostrazione che lo sport può essere strumento di riscatto, di forza interiore e di speranza. Ilenia rappresenta l’Abruzzo migliore: quello che non si arrende, che lotta e che vince. A nome del Coni Abruzzo, le rivolgo le più sentite congratulazioni e un ringraziamento per aver portato il nostro territorio sul tetto del mondo”.

“Il Coni Abruzzo continuerà a sostenere con forza lo sport paralimpico e tutti gli atleti che, come Ilenia, incarnano i valori più autentici dello sport: inclusione, resilienza e passione”.