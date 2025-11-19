L’ABRUZZO FORTUNATO CON IL 10ELOTTO: VINTI 12.500 EURO A GUARDIAGRELE E 10MILA A GIULIANOVA

19 Novembre 2025 10:31

Chieti - Cronaca

ROMA – Esulta l’Abruzzo con il 10eLotto. Nel concorso di martedì 18 novembre 2025, come riporta Agipronews, sono stati infatti vinti totali 22.500 euro: in via Roma a Guardiagrele, in provincia di Chieti, colpo da 12.500 euro grazie a un 6 ‘Oro’, mentre in via Nazionale Teramo a Giulianova, in provincia di Teramo, un 8 vale 10mila euro.





L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 30,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 3,4 miliardi da inizio

