L’ABRUZZO IN EUROPA E IL PNRR: LUNEDI’ 17 GENNAIO L’ASSEMBLEA DEL PD ABRUZZO

L’AQUILA – Si svolgerà lunedì 17 gennaio, a partire dalle 17.30, l’Assemblea del Partito Democratico abruzzese. Il titolo scelto, che sintetizza il tema della discussione, è “Una regione europeista, il Pnrr, la funzione del Pd”. L’incontro si terrà in modalità online e sarà trasmesso sulla pagina Facebook del Pd Abruzzo. Vi parteciperà Marco Meloni, coordinatore della segreteria nazionale.

Il segretario regionale del Pd Michele Fina sottolinea che “abbiamo scelto di dedicare il nostro più importante e rappresentativo livello di discussione e confronto, l’Assemblea, alle opportunità di sviluppo e rilancio collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla nuova fase dell’Unione europea, e sul ruolo che può svolgere il nostro partito. E’ fondamentale infatti il collegamento con le istituzioni europee e nazionali, a cominciare dal governo, per beneficiare appieno dei finanziamenti e trasmettere progettualità. Un compito che l’amministrazione regionale in carica chiaramente non svolge, con il presidente concentrato prevalentemente sulle polemiche sterili e sulla promozione delle posizioni del suo partito, e degli interessi e delle esigenze della leader Giorgia Meloni, che in Parlamento è all’opposizione. Un rischio di isolamento che non ci possiamo permettere”.