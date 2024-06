“L’ABRUZZO IN UN PANINO”: IL 23 GIUGNO A CALASCIO LE CREAZIONI GOURMET DI SPADONE, ZONFA E FOSSACECA

L’AQUILA – “L’Abruzzo in un panino” al CalascinoCafè, lungo la strada provinciale a Calascio, in provincia dell’Aquila: per l’inaugurazione della stagione estiva, il 23 giugno, saranno presentati e offerti gratis in degustazione tre panini gourmet, creati da grandi chef del territorio, entrati nel menù del CalascinoCafè. Ovvero, “Panino Campagna” con semi, insalata di pollo bio, salsa al rafano e ortaggi cotti e crudi, di Mario Spadone del Ristorante la Bandiera, una stella Michelin. Panino

“Panino Mare”, con pane rustico, polpo arrosto, zucchine grigliate e i fiori fritti in pastella, salsa yogurt all’aglio di Sulmona, di Nicola Fossaceca Ristorante Al Metrò , una stella Michelin.

E infine il “Panino Montagna”, con bun croccante, pancia di maiale scottata alla piastra, cipolla caramellata e maionese allo zafferano dell’Aquila dop di William Zonfa, del ristorante Palazzo Micheletti dell’Aquila.

La degustazione dei panini è gratuita con accompagnamento di birra artigianale “Anbra” e vino del territorio.