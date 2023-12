“L’ABRUZZO MERITA MOLTO DI PIU'”, CAMPAGNA SOCIAL DI D’AMICO, CANDIDATURE ENTRO META’ DICEMBRE

TERAMO – “Ti chiedo di iniziare un nuovo cammino insieme, per creare una regione più accogliente, produttiva e solidale: obiettivi ambiziosi ma possibili racchiusi in tre parole, che indicano quello che noi abruzzesi vogliamo e meritiamo: molto di più”

Con questo appello è cominciata la campagna elettorale sui social per le elezioni regionali del 10 marzo del candidato di Patto per l’Abruzzo, Luciano D’Amico, 63enne ex rettore dell’Università di Teramo, docente di Economia aziendale ed anche ex presidente della Tua, la società regionale del trasporto pubblico. Questo in attesa che siano ufficializzati i nomi dei candidati, e l’ultima scadenza che circola è quella di metà dicembre, quando si dovrebbe tenere una conferenza stampa con tutti i crismi dell’ufficializzazione.

La coalizione vede insieme Partito democratico, Movimento 5 stelle, Azione, Abruzzo riformista che vede insieme Italia viva, Socialisti, +Europa, lista progressista, con Sinistra Italiana, Articolo 1, Demos ed Europa Verde, una lista di amministratori promossa da Polis 305, e forse anche una lista del presidente.

D’Amico dovrà vedersela con il centro-destra del presidente uscente Marco Marsilio, di Fratelli d’Italia a capo della coalizione di centrodestra.

Il primo grande appuntamento elettorale è stato quello del 30 novembre all’auditorium di Renzo Piano a L’Aquila, con Elly Schlein, segretaria nazionale del Partito democratico.

Dice ancora nel suo messaggio social D’Amico: “ho raccolto la proposta di candidarmi alla presidenza della regione Abruzzo perché qui sono qui sono nato, e qui ho avuto la possibilità di studiare e lavorare. Questa è stata per me la terra dell’opportunità realizzate e per questo avverti il dovere di impegnarmi per rendere possibile a tutti gli abruzzesi di avere le stesse possibilità che ho avuto io”.

Il video è visibile sul profilo Facebook di Luciano D’Amico (https://www.facebook.com/lucianodamicoabr), e su quello instagram (https://www.instagram.com/damico.presidente/)