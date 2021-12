L’ABRUZZO NEL BASKET: ROSETO VINCE IL DERBY CON IL TERAMO, GIULIANOVA PERDE IN CASA DA LUISS ROMA

TERAMO – Roseto si aggiudica il derby contro la Rennova Teramo per 73-95. Giulia Basket Giulianova esce sconfitta nell’incontro casalingo con la SSD LUISS Roma terminato 77-83. Questi sono i risultati delle abruzzesi coinvolte nella tredicesima giornata del campionato di serie B girone C.

Dopo questi risultati la classifica del girone C si presenta così: Il Roseto si porta a 24 punti e solidamente prima in classifica, momentaneamente a +6 punti dalle due squadre di Rieti, che non hanno potuto disputare il derby in programma oggi a causa della positività al COVID di alcuni membri della Kienergia Rieti.

La Rennova Teramo con tre sconfitte di fila è ancora undicesima in classifica con 10 punti.

Giulianova, milita nella posizione più bassa tra le tre abruzzesi, tredicesima in classifica a 6 punti, superata proprio dalla LUISS che va ad 8 punti e alla dodicesima posizione in classifica.

La Liofilchem Roseto continua la sua striscia di vittorie, trionfando anche nel derby contro la Rennova Teramo battuta in casa per 73-95. “Abbiamo dominato la partita dall’inizio alla fine segnando 95 punti ad una delle migliori difese del campionato. Sapevamo che avrebbero fatto tanta zona ma siamo stati pronti, sapevamo di dover entrare in area e scaricare per i tiri da tre punti, sappiamo bene quello che dobbiamo fare e abbiamo dominato”. Questo il commento soddisfatto dell’allenatore rosetano Danilo Quaglia.

Partita che per tre quarti è sempre rimasta aperta, con la Rennova che ha cercato di tenere la differenza punti bassa. Gli uomini di Quaglia sono rimasti concentrati nell’arco di tutta la partita e hanno evitato la rimonta teramana. I padroni di casa hanno mollato la presa nell’ultimo periodo e il Roseto ha affondato il colpo chiudendo a +22.

“Sono soddisfatto della partita di Turel, dell’atteggiamento che ha dimostrato, tanto di cappello a Mirco.” Danilo Quaglia sottolinea anche l’ottima prestazione di Turel, con 21 punti e 5 triple.

Da evidenziare anche la partita di Nikolic con 22 punti, non brilla invece il solito Amoroso che fa registrare “solamente” 14 punti. Per il Teramo si è messo in luce Bertocco con 23 punti (7 su 11 da due punti). Anche il coach del Teramo, Giorgio Salvemini si complimenta per la prestazione degli avversari: “Abbiamo cercato di limitare dei giocatori, ma la qualità degli altri è uscita, quindi onore e merito ai nostri avversari.”

La Giulia Basket Giulianova non riesce a vincere, e trova la sua decima sconfitta in campionato nel difficile incontro con la SSD LUISS Roma terminato 77-83 per gli ospiti.

Partita importante in vista salvezza per il Giulianova, attualmente tredicesima in classifica viene superata dalla LUISS ora in dodicesima posizione con 8 punti.

Partita molto combattuta e aperta a qualsiasi risultato, padroni di casa che subiscono troppo nel secondo quarto (20-24),lottano fino all’ultimo per provare a ribaltare il risultato, ma la LUISS nei momenti decisivi non sbaglia e si porta a casa la vittoria. Complice di questo la super prestazione di Marco Pasqualin per la LUISS Roma con 22 punti e 3 su 4 da oltre l’arco. Per il Giulianova invece non bastano i punti di Gianluca Di Carmine 18 punti, e Michele Caverni 17 punti.

La serie B si ferma per le festività, le squadre scenderanno sul parquet ad anno nuovo, il 9 gennaio alle ore 18 con i seguenti incontri: Liofilchem Roseto-Giulia Basket Giulianova presso il PalaMaggetti di Roesto, partita importante per entrambe le formazioni, il Roseto vuole continuare a vincere per tenere a distanza le rivali, il Giulianova per ritrovare la vittoria e allontanarsi dalla zona playout.

Rennova Teramo-Virtus Basket Civitanova Marche in programma al PalaRisorgimento, Il Teramo in trasferta deve cercare di rialzarsi dopo tre sconfitte di fila e tenere vivo il sogno playoff.