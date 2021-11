L’ADDIO ALLA LEGA E IL PROGETTO DI FUTUR-A: INTERVISTA A GIANFRANCO GIULIANTE, LA DIRETTA

PESCARA – Intervista in diretta streaming alle ore 14.30 a Gianfranco Giuliante, presidente della Tua, la società di trasporto unico abruzzese ed ex assessore regionale, che pochi giorni fa ha dato il suo addio alla Lega, in cui era entrato nel 2017, dopo decenni di militanza nel centrodestra e in Forza Italia.



Giuliante, all’Aurum di Pescara sabato, ha lanciato il progetto politico Futur-A, annunciando la costituzione un think thank che si occuperà di redigere una serie di proposte per disegnare il futuro dell’Abruzzo. A guidarlo sarà il presidente emerito della Regione Abruzzo, Gianni Chiodi, definito “tecnico d’area”, coadiuvato da Gianluca Luminari, responsabile del Movimento Partite Iva Unite, da Giancarlo Silveri e da Pino Farchione.

Presenti numerosi amministratori e politici abruzzesi, dei consiglieri regionali Manuele Marcovecchio e Marianna Scoccia, che dopo l’uscita dall’Udc e il passaggio al gruppo misto avrebbe così trovato una nuova casa, dei vertici abruzzesi e del Gruppo del Comune di Pescara dell’UDC e di Abruzzo al Centro, formazione civica ispirata da Gianni Di Pangrazio.

Marcovecchio è uno dei 3 consiglieri su 10, insieme Simone Angelosante, ex sindaco Ovindoli, non riconfermato alle elezioni di ottobre, e Fabrizio Montepara, che hanno lasciato la Lega in dissenso con lo “stile” di comando del segretario regionale, il deputato Luigi D’Eramo, per costituire il gruppo Valore Abruzzo. Lo stesso Giuliante, da tempo ai ferri corti con D’Eramo, ha demolito l’azione del partito in Abruzzo.