LADRI IN CASA DI UN COMMERCIANTE DI PINETO: RUBATI 10MILA EURO IN CONTANTI E GIOELLI

PINETO – Diecimila euro e gioielli sono stati rubati, lunedì sera, in una villetta alla periferia di Pineto di proprietà di un commerciante del posto.

Come si legge sul quotidiano Il Centro, sull’episodio stanno ora indagando gli agenti del commissariato di polizia di Atri che hanno già fatto un primo sopralluogo. Sono in corso accertamenti per verificare la presenza nella zona di impianti di videosorveglianza le cui telecamere possano aver catturato immagini utili alle indagini, a cominciare dal numero di targa di auto sospette viste circolare nella zona.

I malvilventi sono entrati nella villetta forzando una porta finestra e, incuranti del sistema di allarme che si è innescato, hanno forzato la cassaforte e portato a termine il colpo in pochi minuti. Poi sono scappati, facendo perdere le loro tracce.

Quando è scattato l’allarme, sul posto sono immediatamente intervenute le pattuglie delle volanti del commissariato di Atri che hanno fatto subito un primo sopralluogo. Non è escluso che molto probabilmente abbiano fatto dei sopralluoghi precedenti prima di entrare in azione quando in casa non c’era nessuno.

