L’AQUILA – Ormai rubano di tutto. Non ci si stupisce se nella frazione aquilana di Cese di Preturo, Via Anna Magnani 4 piastra 2, ignoti abbiamo rubato due secchi per la raccolta dei rifiuti che serivvano più edifici .L’accaduto è stato segnalato al dirigente dell’Azienda servizi municipalizzati, Fabio Ianni (foto) che ha fatto ripristinare il tutto. Successivamente sarà aggiunto qualche altro cassonetto.