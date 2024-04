LADRO D’AUTO ARRESTATO DAI CARABINIERI DI ALBA ADRIATICA. AVEVA ANCHE ARNESI DA SCASSO

TERAMO – I carabinieri del N.O.R. – Aliquota Radiomobile – della Compagnia di Alba Adriatica “Teramo), hanno arrestato un uomo ritenuto presunto responsabile dei reati di furto aggravato su auto in sosta e possesso ingiustificato da arnesi atti allo scasso.

L’uomo è stato sorpreso dai Carabinieri subito dopo aver forzato un’auto in sosta in un cortile di una abitazione privata di Alba Adriatica, dalla quale aveva asportato un paio di occhiali da sole. La perquisizione a carico dell’uomo oltre a ritrovare la refurtiva permetteva di rinvenire una torcia elettrica e due attrezzi multiuso, con: forbicine, giraviti, coltellini, punteruoli, spadini etc.

I Carabinieri erano stati allertati da un passante che aveva notato l’uomo vestito di scuro e con un cappuccio in testa intento a rovistare dentro una macchina in sosta in un cortile, allontanatosi repentinamente alla vista del passante. L’arrestato su disposizione del P.M. della Procura della Repubblica di Teramo è stato condotto presso le camere di sicurezza dell’Arma dei Carabinieri in attesa di comparire davanti al Giudice del Tribunale di Teramo per l’udienza di convalida.