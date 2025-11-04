L’ADSU TERAMO CERCA CASE PER GLI STUDENTI UNIVERSITARI: “INVESTIAMO SUL FUTURO DELLA COMUNITA'”

TERAMO – L’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Teramo ha appena pubblicato un avviso rivolto a proprietari di immobili e agenzie immobiliari della città di Teramo interessati a mettere a disposizione alloggi per gli studenti universitari.

L’iniziativa – si legge in una nota – si inserisce nel progetto di potenziamento del servizio di ricerca alloggi, già attivo da diversi anni, che mira a favorire l’incontro tra domanda e offerta abitativa per gli studenti fuori sede dell’Università degli Studi di Teramo.

Attraverso la sezione dedicata del sito istituzionale, denominata “Sportello ricerca alloggi”, saranno pubblicate le offerte di locazione raccolte e valutate mediante una scheda informativa compilata dai proprietari o dalle agenzie immobiliari.

L’obiettivo è creare un canale trasparente e affidabile che aiuti gli studenti a trovare sistemazioni adeguate e sicure. I proprietari e le agenzie interessate possono inviare la scheda di adesione, corredata dalla documentazione richiesta, entro il 10 dicembre 2025 (termine non perentorio).

Le domande possono essere inoltrate via e-mail all’indirizzo alloggi@adsuteramo.it mailto: alloggi@adsuteramo.it oppure consegnate a mano presso la sede dell’Azienda, in Via M. Delfico 73, Teramo, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle 12.

“Con questo avviso – spiega il presidente dell’Adsu di Teramo, Manuela Divisi – intendiamo rafforzare la collaborazione tra l’Azienda, i proprietari e le agenzie immobiliari della città, per offrire agli studenti fuori sede maggiori possibilità d’accoglienza. Teramo è una città universitaria che cresce anche grazie ai suoi studenti, e garantire loro un alloggio adeguato significa investire anche sul futuro della comunità locale”.

Per ulteriori informazioni: alloggi@adsuteramo.it o consultare il sito istituzionale dell’Azienda