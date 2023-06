LAGO BLU PER TURISTI GREEN: PARLA SCANNO, L’AVAMPOSTO D’ABRUZZO SCELTO DA LEGAMBIENTE E TOURING CLUB

SCANNO – “Dopo la bandiera blu e quella arancione, davvero una grande soddisfazione per il riconoscimento delle “Cinque Vele” al nostro lago”.

Lo dichiara il sindaco di Scanno (L’Aquila), Giovanni Mastrogiovanni, in merito all’ingresso dell’Abruzzo, rappresentato dal lago di Scanno, nell’ultima edizione della Guida Blu di Legambiente e Touring Club Italiano, il vademecum che da oltre 20 anni indirizza viaggiatori sensibili alla tutela dell’ambiente naturale.

Uno specchio d’acqua a 1050 metri s.l.m. originatosi migliaia di anni fa in seguito ad una frana del monte che lo sovrasta. La sua fama di “lago a forma di cuore” fa da tempo il giro del mondo attraverso le foto di migliaia di romantici turisti. Un bacino inserito in una cornice naturalistica che ha ispirato pittori, scrittori ed artigiani orafi che hanno creato ciondoli e anelli a sua immagine.

Stavolta, ad attestare la bellezza e la qualità dell’ambiente è l’autorevole titolo di “Cinque Vele”, il massimo riconoscimento conferito da Legambiente e dal Touring Club Italiano a seguito di un’analisi condotta sull’ambiente e le pratiche di gestione di oltre 400 Comuni costieri italiani.

Tra le 21 le località marine premiate, ripartite in 7 Regioni, e i 12 Comuni lacustri scelti, distribuiti in 6 Regioni, in Abruzzo rientra Scanno, in quanto territorio d’eccellenza coniugato a strategie sostenibili, “come la costituzione della prima Green Community”, specifica il sindaco Mastrogiovanni, in riferimento all’adesione del Comune montano, insieme ad altri della Valle del Sagittario e del Parco regionale Sirente Velino, all’iniziativa nazionale delle comunità che intendono perseguire misure di economia verde e di contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali.

“Mi auguro che questo bel riconoscimento richiami sempre più turisti rispettosi della natura e li stimoli a visitare non solo il lago, ma anche i due borghi che lo ricomprendono – Scanno e Villalago – tra i più belli d’Italia”, aggiunge l’operatrice turistica Matilde Landriscina, gestrice dell’affittacamere “La presentosa” sulle sponde del lago e proprietaria del B&B “Il palazzo” nel centro del paese di Scanno che dista circa 3km dallo specchio d’acqua.

Ma l’Abruzzo fa capolino nella Guida Blu 2023 anche in virtù della gestione della costa per la mobilità sostenibile, con il progetto “Bike to Coast for Everyone” delle ciclovie lungo le spiagge dell’Adriatico, premiato insieme ad altre 8 buone pratiche lungo il perimetro dello Stivale.