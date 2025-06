LAGO CAMPOTOSTO: MINISTERO ARCHIVIA VALUTAZIONE PROGETTO ENEL DI RIPOMPAGGIO ACQUA

L’AQUILA – Il Ministero dell’Ambiente, a seguito di una segnalazione del Forum H2O del 4 giugno, la scorsa settimana ha archiviato la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto Enel Produzione Spa di ripompaggio di acqua tra i laghi di Provvidenza e Campotosto, in pieno Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

A renderlo noto lo stesso Forum H2O.

LA NOTA

Il valore dichiarato del progetto era di 232 milioni di euro ed era volto a pompare acqua in quota per stoccarla (consumando energia elettrica) per poi rilasciarla verso valle nei momenti di maggiore richiesta (e quindi con maggiore prezzo del kWh), con elevati guadagni per la società seppur con bilancio energetico complessivo negativo.

Il Forum H2O si era accorto che erano scaduti da tempo i termini perentori fissati dalla legge per produrre le integrazioni richieste dalla Commissione VIA nazionale. Secondo la legge se il proponente non adempie in tempo, gli uffici devono obbligatoriamente procedere all’archiviazione.

Nonostante questo termine fosse stato fissato al 30 novembre 2024 dopo sette mesi la procedura era ancora aperta. Pertanto il Forum H2O il 4 giugno ha inviato una lettera alla competente direzione del Ministero e al responsabile anti-corruzione facendo emergere la “dimenticanza” e ricordando loro gli obblighi di legge per l’archiviazione (lettera del Forum H2O allegata).

Il progetto, presentato da Enel nel 2022, era stato contestato anche nel merito da diverse associazioni (Gruppo di Intervento Giuridico, Italia Nostra, Stazione Ornitologica Abruzzese, Lipu, Altura, Salviamo l’Orso) in quanto prevedeva lo scavo ex novo di chilometri di gallerie e di una grande sala sotterranea per una nuova centrale con la produzione di centinaia di migliaia di mc di inerti, in piena area parco, con tanto di modifica del regime delle acque.

Le associazioni avevano ricordato che tali interventi sono vietati nelle aree protette.

Inoltre il progetto avrebbe comportato la variazione consistente del livello dei due laghi più volte al giorno con ovvi impatti su flora e fauna.

Il Forum H2O vigilerà qualora Enel intenda ripresentare il progetto.

Un secondo intervento per attività di pompaggio con scavi di lunghe gallerie e una sala sotterranea è stato proposto da Enel Produzione Spa nel teramano a San Giacomo. Anche su questo progetto, sul quale il parco nazionale Gran Sasso e Monti della Laga si è espresso negativamente e la cui procedura risulta ancora aperta, il Forum H2O recentemente ha fatto notare al Ministero irregolarità dal punto di vista procedurale e nella trasparenza.

Per il Forum H2O progetti come questi e come quello di Pizzone nel Parco nazionale del d’Abruzzo, Lazio e Molise sono palesemente incompatibili con lo status di protezione assegnato a scala europea al patrimonio naturalistico dei luoghi.