LAGO DI BOMBA, CAMPITELLI: “CRITICHE INFONDATE DAL PD”

BOMBA – “Scivolano le affermazioni del Consigliere Paolucci e dell’amministrazione Comunale di Bomba inerente la vicenda dell’estrazione di gas sul lago di Bomba; inoltre, affermare che è stato inferto un colpo al turismo di un intero comprensorio perché la maggioranza in Consiglio Regionale ha respinto una sua mozione con la richiesta di impegno da parte del Presidente della Regione a chiedere il ritiro del permesso di ricerca “Monte Pallano, è follia pura. Il comitato VIA ( Valutazione di Impatto Ambientale )della Regione Abruzzo, l’anno scorso, ha bocciato definitivamente il progetto concernente la coltivazione di un giacimento tramite l’estrazione del gas sul lago di Bomba per ragioni ambientali “.

Lo dichiara in una nota Nicola Campitelli, assessore regionale con delega all’ Urbanistica e territorio, Demanio marittimo, Paesaggi, Energia, Rifiuti, che prosegue :

“Polemiche sterili da parte di Silvio Paolucci volte a pubblicare il comunicato stampa quotidiano contro la maggioranza “ incalza Campitelli “ Il Collega ha omesso di aggiungere che il vecchio permesso di ricerca si è limitato ad appurare che in quel sito esiste una riserva di gas, non avrebbe quindi alcun senso chiedere di non rilasciare ulteriori permessi di ricerca. Invito Paolucci a fare squadra per la ripartenza post pandemia della nostra regione “ conclude Campitelli.