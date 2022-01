L’ALBERGHIERO DI TERAMO APRE LE PORTE: SABATO 15 OPEN DAY ALL’ISTITUTO “DI POPPA-ROZZI”

TERAMO – L’Istituto d’istruzione superiore “Di Poppa-Rozzi” di Teramo apre le sue porte. Sabato prossimo, 15 gennaio, dalle 15 alle 19 si terrà l’open day “#Io scelgo con gusto”.

Il polo di via Bernabei sarà visitabile per facilitare l’orientamento degli alunni delle scuole secondarie di primo grado, in modo tale da compiere una scelta consapevole del percorso scolastico successivo. A guidare i possibili futuri studenti saranno i docenti e gli attuali alunni che offriranno un vero tour tra gli spazi che caratterizzano la scuola, tra aule e palestra, e mostreranno i laboratori attivi negli indirizzi enogastronomia, cucina, sala e vendita, accoglienza turistica e pasticceria. Quest’ultimo si arricchirà a breve di una specializzazione nella gelateria, potenziando ulteriormente l’indirizzo. Il prossimo anno i ragazzi oltre a frequentare gli indirizzi già in essere potranno scegliere anche un corso di eccellenza sul turismo.

“In vista di una scelta della scuola giusta, nel rispetto dei talenti e delle attitudini dei ragazzi -commenta la dirigente scolastica, Caterina Provvisiero – è giusto avere la possibilità di conoscere l’offerta formativa di tutte le scuole, in particolare la nostra che ormai è un’eccellenza nella città. Il Di Poppa-Rozzi è una scuola dinamica perché offre esperienze in ambito nazionale e internazionale, con moltissimi progetti, ma anche una preparazione culturale di base che permetterà agli studenti sia una qualsiasi scelta universitaria che di inserimento direttamente nel mondo del lavoro”.

È possibile visitare la scuola anche in altri giorni previa prenotazione telefonica al numero 0861-247248, oppure via mail all’indirizzo peis00800n@istruzione.it.