L’ALBERO DAI MILLE COLORI: IN SCUOLA INFANZIA PAGANICA INAUGURATO MURALE E PIANTATI TRE ULIVI

L’AQUILA – In occasione della Giornata Nazionale dell’Albero, nella scuola dell’Infanzia di Paganica, frazione dell’Aquila, é stato organizzato e svolto l’evento conclusivo del progetto di educazione civica “L’Albero dai mille colori mette radici”.

Inaugurato il murale che rappresenta il nome del plesso realizzato proprio dai bambini festeggiato al suono delle piccole voci che hanno cantato con trasporto canzoni che richiamano a sentirsi come gli alberi: delicati e preziosi, forti e gentili.

L’Istituto Comprensivo Paganica di cui è dirigente scolastico Damiano Lupo, e in particolare la Scuola dell’Infanzia “L’Albero dai mille colori” collabora da diversi anni con l’Amministrazione dei Beni di Uso Civico Paganica e San Gregorio, del presidente Fernando Galletti.

I bambini hanno così avuto ancora una volta la possibilità di venire a contatto diretto con animali come l’asino, Luciano, e la capretta, Heidi, per nulla sconosciuti in quel giardino, si sono sporcati le mani sbucciando caldarroste e sono tornati nelle aule con due baffi di cioccolata sopra un sorriso soddisfatto per aver messo a dimora con le loro palette da giardinieri i tre ulivi che lanciano una nuova sfida, una storia che non si ferma mai, quella dell’esperienza della vita.

Spiega la responsabile del plesso della scuola dell’infanzia Estella Corbo: “sono molto soddisfatta del progetto che insieme a Federica Pasqualone, corresponsabile del plesso della nostra scuola l’anno scorso, siamo riuscite ad avere l’ardire di proporre e, con l’ardore di tutto il corpo degli insegnanti, di condurre per mesi fino alla fine. Non poteva che essere la “giornata nazionale dell’albero” il 21 Novembre il giorno perfetto per fare una festa che ricapitolasse i punti più importanti ed evidenti di questo percorso proposto ai bambini. Per di più, per piantare un albero con l’intenzione di vederlo crescere bisogna rispettare i suoi di tempi, le stagioni e i cicli vitali proprio come nella cura dello sviluppo dei nostri piccoli, futuri adulti di cui essere orgogliosi. Alessandro Panone e Monica Moro, responsabili del plesso della scuola quest’anno sono aperte e favorevoli a promuovere questo genere di attività: osservazione della natura, valorizzazione della biodiversitá, collaborazione con gli enti del territorio, recupero delle tradizioni come arricchimento delle radici culturali, partecipazione sociale e inclusione di ogni individuo e di tutte le componenti che costituiscono la realtà che ci circonda come fattore fondante di equilibrio personale e collettivo. Sono felice di lavorare in questa scuola dove ho sempre trovato un ambiente collaborativo, variegato e anche brillante”.