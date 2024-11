“L’ALBERO DAI MILLE COLORI”: INAUGURAZIONE MURALE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI PAGANICA

L’AQUILA – Si svolgerà domani nel plesso di scuola dell’infanzia L’Albero dai mille colori di Paganica, frazione dell’Aquila, l’evento conclusivo progetto “L’Albero dai mille colori mette radici”

a cura di Alessandro Panone e Monica Moro, in qualità di responsabili ed Estella Corbo, in qualità di referente del progetto d svolto durante l’anno scolastico 2023- 2024.

Nello specifico verrà inaugurato il murale raffigurante un albero dai mille colori realizzato dai bambini con l’aiuto degli insegnanti all’ingresso della scuola e finalizzato, verranno piantumati tre ulivi nel giardino e ci sarà l’ormai consueta castagnata con giro in biga trainata dall’asinello.

Il progetto è stato declinato in varie azioni, tra cui la pigiatura e torchiatura dell’uva e l’allestimento di fattoria didattica, rafforzamento dell’appartenenza sociale e territoriale,

A collaborare come sempre l’ Amministrazione separata degli Unsi civici di Paganica e San Gregorio, che ha provveduto per questa occasione a riordinare il giardino della scuola in vista dell’evento.