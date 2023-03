L’ALLEANZA ASSICURAZIONI TORNA NEL CENTRO DELL’AQUILA A 14 ANNI DAL TERREMOTO

L’AQUILA – L’Agenzia di Alleanza Assicurazioni torna nel centro storico a quasi 14 anni dal terremoto, all’interno del centro Direzionale Valentini, il primo palazzo, a pochi passi da piazza Duomo, che ha ripreso vita dopo il sisma del 2009.

A testimonianza del forte valore simbolico di questo ritorno nel cuore della città che sta rinascendo i vertici nazionali della compagnia e rappresentanti delle istituzioni locali hanno preso parte alla cerimonia inaugurale. Sul fronte istituzionale erano presenti Alessandro Maccarone, consigliere comunale di L’Aquila, delegato a rappresentare il Sindaco della città e Marianna Scoccia, consigliere regionale nonché sindaco del comune di Prezza. A rappresentare la compagnia del gruppo Generali, c’erano Massimiliano Viglialoro, Ispettore del Centro Italia, e Luca Gustapane, ispettore regionale Marche-Abruzzo-Molise.

Nell’agenzia lavorano oggi 30 consulenti assicurativi dislocati tra L’Aquila e la sede periferica di Sulmona. Sono circa 6.300 i clienti con una raccolta totale nel 2022 che sfiora i 18 milioni di euro contro i 16,3 milioni dell’anno precedente e un tasso di crescita di circa il 10% negli ultimi 3 anni.

La raccolta premi totale in Abruzzo è stata nel 2020 di 2,34 miliardi di euro*, in lieve calo rispetto ai due anni precedenti. La spesa assicurativa pro-capite nella regione si attesa a 1.815 euro contro una media nazionale di 2.478 euro. Chieti è la provincia abruzzese con la raccolta premi più alta e sfiora, a fine 2020, i 701 milioni di euro con una crescita costante dal 2018 e una spesa pro-capite di 1.857 euro. Pescara è seconda con una raccolta totale pari a quasi 628 milioni di euro e la spesa pro-capite più alta della regione, cioè di 1.990 euro. Segue l’Aquila con oltre 506 milioni di raccolta premi e 1.725 euro di spesa assicurativa pro-capite. In ultima posizione c’è Teramo con circa 505 milioni di raccolta e 1 .667 di spesa pro-capite.

“Dopo il sisma – si legge in una nota di Alleanza Assicurazioni – a L’Aquila abbiamo lavorato in un camper per un bel po’ di tempo, è stato un periodo complesso per la città e l’agenzia ma i nostri clienti non ci hanno abbandonato e abbiamo continuato ad offrire consulenza e assistenza sul territorio partecipando attivamente alla rinascita della città con assunzioni di nuovi consulenti e sviluppo del business. Tornare nel cuore della città è per tutti noi una grande emozione perché contribuiamo alla rinascita del centro storico che ogni giorno si riempie di turisti e ospiti grazie alla bellezza dei monumenti e dei palazzi storici che tornano pian piano all’antico splendore”.