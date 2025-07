L’AMBASCIATORE DELLA SOMALIA RICEVUTO IN REGIONE DA IMPRUDENTE E MANNETTI

L’AQUILA- Il vicepresidente della Regione Abruzzo, Emanuele Imprudente, affiancato dalla consigliera regionale Carla Mannetti, ha ricevuto questa mattina, a Palazzo Silone – sede della Giunta regionale –, l’Ambasciatore della Somalia in Italia, S.E. Ibrahim Omar Shegow, in occasione di una visita istituzionale. L’Ambasciatore era accompagnato dal Vice Ambasciatore della Somalia in Italia, Dott. Khalid Maou Abdulkadire, e dal suo consulente legale, Paolo Guidobaldi.

L’incontro si è svolto in un clima di grande cordialità ed è stato caratterizzato da un dialogo costruttivo su temi di interesse comune, tra cui lo sviluppo sostenibile, la cooperazione agricola, e la formazione. Nel corso del colloquio è stato espresso un reciproco impegno a promuovere futuri scambi e iniziative condivise, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra la Regione Abruzzo e la Somalia.

«È stato un vero onore – ha dichiarato il vicepresidente Emanuele Imprudente – accogliere a L’Aquila l’Ambasciatore Shegow. Abbiamo condiviso visioni e prospettive utili a consolidare i rapporti tra la Regione Abruzzo e la Somalia, valutando insieme opportunità concrete di cooperazione a beneficio dello sviluppo economico, sociale e culturale dei nostri territori. Questo incontro conferma quanto siano fondamentali il dialogo istituzionale e la cooperazione internazionale. Abbiamo inoltre ipotizzato la possibilità di avviare progettualità comuni anche nell’ambito del Piano Mattei, valorizzando le numerose affinità tra le due realtà.

Somalia e Abruzzo condividono infatti una forte vocazione nei settori agricolo, ittico e zootecnico: un aspetto che è stato al centro della riflessione sui possibili percorsi di collaborazione, in particolare in ambito rurale, ambientale e agroalimentare. Nel corso dell’incontro sono stati inoltre esplorati ulteriori ambiti di cooperazione nei settori della formazione, della tutela ambientale e del turismo sostenibile, nell’ottica di un progressivo rafforzamento delle relazioni istituzionali con il continente africano.

Per la consigliera regionale Mannetti si tratta di un incontro molto importante in quanto si è parlato di futuri progetti di cooperazione anche con il mondo accademico e scientifico nonché con il mondo dello sport. Carla Mannetti, inoltre, ha spiegato che verranno avviati progetti congiunti rivolti a studenti e giovani atleti, finalizzati a promuovere lo scambio culturale e a valorizzare lo sport come strumento di integrazione e crescita personale L’ incontro con l’ambasciatore per la consigliera Mannetti rappresenta un’occasione concreta per costruire ponti duraturi tra le nostre comunità.

La visita si inserisce nel più ampio percorso di consolidamento delle relazioni tra Italia e Somalia, Paesi legati da storici vincoli culturali, umani e istituzionali, che la Regione Abruzzo intende valorizzare anche attraverso il coinvolgimento delle proprie eccellenze territoriali.