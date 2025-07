L’AMBASCIATORE DI SPAGNA IN VISITA ALL’AQUILA: “PRONTI A OFFRIRE CONTRIBUTO PER CAPITALE CULTURA”

L’AQUILA – Visita istituzionale oggi all’Aquila dell’ambasciatore di Spagna, Miguel Ángel Fernández‑Palacios Martínez, che ha incontrato il sindaco Pierluigi Biondi e l’assessore al Turismo e alla promozione dell’immagine della città, Ersilia Lancia, per un confronto sulle prospettive culturali e internazionali del capoluogo abruzzese, in vista del 2026, anno in cui la città sarà Capitale Italiana della Cultura.

Nel corso dell’incontro – si legge in una nota -, il diplomatico ha espresso “la volontà di partecipare fattivamente al percorso culturale avviato dal territorio, sottolineando l’impegno già messo in campo su Gorizia, Capitale europea della cultura 2025”.

“Questa visita rappresenta un segnale importante della crescente attenzione internazionale verso la nostra città e conferma che L’Aquila può essere, anche grazie a collaborazioni di alto profilo, una piattaforma culturale aperta, attrattiva e proiettata nel mondo”, commentano Biondi e Lancia al termine dell’incontro.