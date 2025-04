L’AMBASCIATRICE AQUILANA ACCILI ELETTA PRESIDENTE DEL CIRCOLO DEGLI ESTERI

L’AQUILA – Maria Assunta Accili, eccellenza aquilana, ex ambasciatrice a Budapest, è stata eletta presidente del Circolo degli Esteri all’unanimità. Questo importante incarico è la conseguenza del suo curriculum considerevole nella diplomazia iniziato nel 1980 quando ha prestato servizio presso il Dipartimento per la Cooperazione allo Sviluppo.

“Successivamente”, come riporta Gazzetta Diplomatica, “è stata inviata come Secondo Segretario presso l’Ambasciata d’Italia a Rabat, dal 27 marzo 1986 è Primo Segretario presso l’Ambasciata d’Italia a Pechino dove assume l’incarico di Capo della Cancelleria. Il 1° maggio 1990 è promossa Consigliere di Legazione e svolge le funzioni di Capo dell’Ufficio Ricerca Studi e Programmazione nella Direzione Generale Relazioni Culturali del Ministero degli Esteri, occupandosi soprattutto di promozione della lingua italiana e di editoria. Il 18 ottobre 1993 è nominata Consigliere presso l’Ambasciata d’Italia ad Islamabad in qualità di Vicario del Capo Missione e cura le relazioni politiche con il Pakistan. Dal 1994 assume la responsabilità amministrativa da remoto dell’Ambasciata a Kabul, ormai evacuata a causa della guerra in corso nel Paese”.

“L’8 settembre 1997 viene trasferita a Parigi con l’incarico di Consigliere nella Rappresentanza permanente d’Italia presso l’OCSE ed è delegato italiano all’IEA (Agenzia Internazionale per l’Energia) e alla NEA (Agenzia per l’Energia Nucleare). È promossa Consigliere di Ambasciata il 1° gennaio 1998. Il 17 settembre 2001 diventa Ispettore del Ministero e degli Uffici all’estero. Dal 27 settembre 2003 è Capo della Delegazione Diplomatica Speciale a Taipei e il 2 gennaio 2004 è nominata Ministro Plenipotenziario. Dal 9 ottobre 2007 presta servizio come Segretario Generale nel Commissariato per l’Expo Universale di Shanghai 2010. Dal 1° novembre 2011 è collocata in distacco sindacale in quanto eletta Presidente del SNDMAE (Sindacato dei Dipendenti del Ministero degli Affari Esteri). Il 3 maggio 2012 è nominata Ambasciatore a Budapest.Dal 2006 è Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica. Ha ricevuto l’onorificenza per meriti diplomatici della Repubblica di Cina in Taiwan e la Croce di Ufficiale dell’Ordine al Merito di Ungheria”.

Il Circolo degli esteri, con sede a Roma, è un luogo di grande rilievo posto che ospita cerimonie ufficiali con diplomatici di livello mondiale ed è, dunque, un supporto rilevante per le attività istituzionali e di rappresentanza del ministero degli Esteri. Assunta Accili, figlia del compianto senatore Achille, ha ricevuto, tra le tante, le congratulazioni per la prestigiosa nomina dai suoi ex compagni di classe del corso B del liceo Cotugno, cui è rimasta molto legata al punto da ospitarli di recente proprio in quella amena sede immersa nel verde tra il Tevere e il lungotevere dell’Acqua Acetosa.