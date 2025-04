L’AMERIGO VESPUCCI A ORTONA: MARSILIO, “ABRUZZO A PIENO TITOLO NEL TOUR MONDIALE”

ORTONA – Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata a Ortona per inaugurare la tappa abruzzese della nave scuola Amerigo Vespucci.

“C’è grande entusiasmo, si sente l’emozione che passa da persona a persona. L’Amerigo Vespucci è una nave di una bellezza difficile da descrivere che tutto il mondo ci invidia e che tutto il mondo ha potuto ammirare. Oggi Ortona entra a far parte a pieno titolo con tutto l’Abruzzo di questo circuito mondiale, di questo rientro a casa della nave Amerigo Vespucci”.

Lo ha detto all’Ansa il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio, accogliendo l’Amerigo Vespucci a Ortona, quarta tappa del tour Mediterraneo.

“È la prima volta nella sua storia che la nave attracca in un porto abruzzese grazie al lavoro che abbiamo fatto in questi anni – ha aggiunto -. Per questo voglio fare i complimenti alla capitaneria di porto e a tutti gli ufficiali che hanno garantito anche risultato”.

“La visita di Giorgia Meloni – ha concluso – è la ciliegina sulla torta, la sua presenza nobilita questo evento”.