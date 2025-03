L’AMERIGO VESPUCCI A ORTONA: POSTI TERMINATI A POCHI MINUTI DALL’APERTURA DELLE PRENOTAZIONI

ORTONA – Già “sold out” le visite per la tappa abruzzese del tour dell’Amerigo Vespucci, la storica nave scuola della Marina militare italiana che attraccherà al porto di Ortona (Chieti) il 4 aprile.

Per entrambe le date – 4 e 5 aprile – per le quali sono attesi migliaia di visitatori, non sono più disponibili posti e questo a pochi minuti dall’apertura delle prenotazioni gratuite sul sito tourvespucci.it.

Sul canale ufficiale, infatti, non risultano posti liberi in nessuno degli orari indicati.

Le prenotazioni erano già state rinviate per problemi tecnici nei giorni scorsi e oggi, poco dopo l’apertura, era già tutto esaurito.

Quella abruzzese sarà la quarta tappa del tour Mediterraneo della nave scuola della Marina Militare, tornata in Italia dopo aver toccato 35 porti nei 5 continenti del mondo percorrendo oltre 46.000 miglia.

Ad accompagnare il veliero ci sarà anche il Villaggio Italia, un luogo di racconto e condivisione del progetto ‘Tour Mondiale – Villaggio Italia’, voluto dal ministro della Difesa Guido Crosetto a cui hanno aderito 12 ministeri, con l’obiettivo di promuovere le eccellenze del Made in Italy, portando in giro per il mondo la cultura, la storia, l’innovazione, la gastronomia, la scienza, la ricerca, la tecnologia e l’industria che fanno dell’Italia un Paese universalmente apprezzato. Un’esperienza che, nei cinque continenti, ha coinvolto oltre 400.000 visitatori.