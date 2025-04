L’AMERIGO VESPUCCI LASCIA LE MARCHE, IL VELIERO SI DIRIGE VERSO ORTONA

ORTONA – Il veliero Amerigo Vespucci ha lasciato le Marche dopo due giorni di attracco al porto di Ancona dove è stato letteralmente preso d’assalto dai visitatori provenienti da varie parti della regione.

A salutare la “nave più bella del mondo”, oggi, i velivoli del Fly Fano Team che hanno scortato in volo il veliero.

L’Amerigo Vespucci si dirige ora verso l’Abruzzo alla volta del porto di Ortona (Chieti).

Domani all’arrivo sarà presente anche il premier Giorgia Meloni che poi si recherà anche all’Aquila per partecipare alla cerimonia di giuramento dei Vigili del fuoco del 99° corso, in piazza Duomo, alla vigilia del 16esimo anniversario del terremoto del 2009.

“È motivo di grande orgoglio, per l’intero Abruzzo, accogliere per la prima volta nella storia questa nave iconica, simbolo dell’eccellenza e dell’identità italiana, che dopo un tour mondiale di due anni approda ora nel nostro territorio”, ha detto il presidente della Regione Marco Marsilio.

“Si tratta di una giornata storica per l’Abruzzo che testimonia il forte legame instaurato con il Governo nazionale e un’attenzione concreta nei confronti del nostro territorio. A nome di tutti gli abruzzesi, rivolgo un sentito ringraziamento alla presidente Meloni per la sua presenza e sensibilità istituzionale”.

Ad accompagnare il veliero ci sarà anche il Villaggio Italia, un luogo di racconto e condivisione del progetto ‘Tour Mondiale – Villaggio Italia’, voluto dal ministro della Difesa Guido Crosetto a cui hanno aderito 12 ministeri, con l’obiettivo di promuovere le eccellenze del Made in Italy, portando in giro per il mondo la cultura, la storia, l’innovazione, la gastronomia, la scienza, la ricerca, la tecnologia e l’industria che fanno dell’Italia un Paese universalmente apprezzato. Un’esperienza che, nei cinque continenti, ha coinvolto oltre 400.000 visitatori.