LANCIANO: 100MILA EURO PER NUOVE AREE GIOCO BIMBI, INTERVENTI ENTRO LA PRIMAVERA

LANCIANO – “Lanciano ed i suoi cittadini più piccoli avranno finalmente delle nuove aree gioco e una manutenzione straordinaria di quelli già esistenti. Con l’approvazione della delibera di giunta numero 243 del 27 ottobre è stata resa operativa l’operazione ‘Più parchi gioco per Lanciano'”.

Lo annunciano in una nota la consigliera comunale del Pd Giulia Di Martino e la segretaria del Pd di Lanciano Rosetta Madonna, che spiegano: “si tratta di un finanziamento da 100.000 euro che rende concreta l’attenzione dell’Amministrazione comunale per le famiglie ed i cittadini più piccoli della nostra Città. Ringraziamo l’assessore ai Lavori Pubblici Giacinto Verna e tutta la maggioranza per la determinazione a raccogliere una sollecitazione che è venuta in sede di bilancio di previsione anche dal Partito Democratico e che ha raccolto la forte richiesta delle tante famiglie lancianesi che aspettavano una risposta su questo tema”.

I nuovi giochi saranno installati in tutte le scuole dell’infanzia comunali e in nuovi parco giochi come quello inclusivo che sorgerà nell’area verde del quartiere Olmo di Riccio, dopo l’area giochi inclusiva già realizzata lo scorso anno in Viale Marconi nel quartiere dei Cappuccini.

Inoltre, sarà implementata la dotazione dei giochi e effettuata una manutenzione straordinaria nei parchi Orso Bernardo, Parco della Vita nel quartiere Cappuccini e nel Parco a Santa Rita. Entro l’inizio della prossima primavera, dunque, Lanciano potrà contare su nuovi giochi destinati ai nostri piccoli concittadini.

“Un risultato fondamentale dell’Amministrazione Pupillo quello della messa in sicurezza delle aree gioco, per garantire ai nostri bambini di godere del loro tempo libero in luoghi sicuri e accoglienti. Giocare in spazi vivibili e ben progettati è un valore aggiunto anche sul piano educativo e culturale, ed è questo il motivo per cui questa Amministrazione ha deciso di investire su uno dei diritti più importanti di bambine e bambini, quello al gioco all’aria aperta”, sottolinea Martino.

“Creare nuovi spazi destinati al gioco dei bambini, anche nelle scuole, è un obiettivo cui una buona amministrazione deve tendere. Il Partito Democratico, condividendone lo spirito con le altre componenti della maggioranza, ha sollecitato l’Amministrazione su uno dei diritti più importanti di bambine e bambini: quello al gioco all’aria aperta per stimolare creatività e facilitare la socializzazione in un’epoca in cui soprattutto i più piccoli hanno visto sacrificato il loro diritto a stare e giocare insieme a causa dell’emergenza sanitaria”, conclude la segretaria Rosetta Madonna.

