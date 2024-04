LANCIANO: 28ENNE TROVATA MORTA IN CASA, PER AUTOPSIA CAUSE NATURALI

LANCIANO – Morte naturale è il primo responso dell’autopsia sulla ventottenne di Lanciano (Chieti), Marilea Cipolla, trovata morta nel pomeriggio di giovedì 28 marzo in casa.

Questa mattina all’ospedale di Chieti l’esame autoptico è stato effettuato dal medico legale Pietro Falco, consulente del pm di Lanciano Miriana Greco.

La stessa autopsia ha confermato che il decesso non è legato ad azioni violente o ad assunzione di farmaci o altro. Non si esclude che la giovane soffrisse di patologie congenite.

Sarà necessario attendere l’esito dei successivi esami istologici e siero-tossicologici, entro 60 giorni, per capire meglio cosa sia accaduto.

Il pm Greco ha aperto per ora un fascicolo contro ignoti per poter effettuare l’autopsia a cui ha partecipato anche il consulente medico di parte, Domenico Angelucci. La famiglia è patrocinata dall’avvocato Giuseppe Natarella. La Procura di Lanciano ha rilasciato il nulla osta per i funerali.