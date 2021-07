LANCIANO: 46ENNE TENTA SUICIDIO LANCIANDOSI DA PALAZZO, SALVATO IN EXTREMIS DA AGENTI POLIZIA

LANCIANO – Dramma sfiorato ieri sera a Lanciano dove un uomo di 46 anni ha tentato il suicidio cercando di buttarsi dal 4/o piano del suo condominio, in viale Cappuccini.

Con una manovra pericolosa ed istintiva due agenti della polizia, allertati dai famigliari, sono riusciti a tiralo su per i pantaloncini e dal dorso nudo prima che cadesse e con l’uomo gli stessi poliziotti che hanno rischiato di volare giù. L’uomo, che avrebbe problemi di lavoro, è stato così salvato e poi portato all’ ospedale Renzetti per le prime cure e poi sottoposto a Tso.

Sul posto anche il 118, che l’ha subito sedato dopo il salvataggio, e i vigili del fuoco. Sulla vicenda il Questore di Chieti Annino Gargano è giunto oggi al commissariato di Lanciano per ringraziare gli assistenti capo Paolo Gemma e Mauro Simigliani che si sono lanciati sull’uomo senza alcuna paura.

“Salvare una vita umana è stata una bella cosa – ha detto Gargano – perché la polizia deve tutelare i cittadini in ogni modo. Sono venuto personalmente per tributare i miei complimenti ai colleghi che sono giunti sul posto trovando una situazione di alta tensione e i famigliari terrorizzati. Durante il salvataggio tutti e tre sono stati in bilico col rischio caduta dal quarto piano: una volta ripreso l’uomo è caduto di peso sugli agenti procurando loro delle lesioni, 7 i giorni di prognosi, curate al pronto soccorso. Per me era un dovere morale e istituzionale ringraziarli perché si sono adoperati senza indugio per salvare l’uomo”.

Presente alla conferenza stampa anche la Dirigente Lucia D’Agostino.