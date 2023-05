LANCIANO: 64ENNE TROVATO MORTO IN CASA

LANCIANO – Tragico ritrovamento questa mattina in contrada Marcianese a Lanciano dove un 64enne, Pier Luigi Di Nunzio, è stato trovato senza vita in casa.

Secondo le prime informazioni, sarebbe stato stroncato da un malore mentre era seduto sul divano, almeno un paio di giorni fa.

A fare la drammatica scoperta e lanciare l’allarme sarebbe stato un conoscente che, arrivato nei pressi della sua abitazione, si sarebbe accorto che qualcosa non andava. Già da giorni, in realtà, dell’uomo non si avevano più notizie e, secondo quanto riferito da alcuni conoscenti e amici, non si vedeva in giro almeno da lunedì.

La salma è stata portata all’ospedale di Chieti, ancora da stabilire la data dei funerali.