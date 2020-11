LANCIANO: ABUSI SU MINORE, 72ENNE CONDANNATO A 6 ANNI DI CARCERE

LANCIANO – Un uomo di 72 anni è stato condannato dal tribunale di Lanciano a 6 anni e 9 mesi di reclusione per violenza sessuale su un bambino di 12 anni. L’imputato è stato condannato al risarcimento danni in separata sede civile. La procura aveva chiesto una condanna a sei anni di reclusione.

L’episodio risale al febbraio del 2017. Secondo l’accusa l’uomo aveva dato un passaggio in macchina al dodicenne e poi si era fermato in un parcheggio isolato dove si sarebbe consumato l’abuso. L’uomo venne poi arrestato il successivo 2 maggio. L’imputato ha sempre negato gli addebiti. La difesa ricorrerà in Appello contro la condanna.

Download in PDF©