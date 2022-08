LANCIANO – Addio a Claudia Maini.

Si è spenta a 63 anni, dopo aver a lungo lottato contro la malattia, nell’Hospice Alba chiara di Lanciano (Chieti) dove era ricoverata da qualche giorno.

Nata sotto il segno del cancro, cresciuta in Argentina, è partita da Buenos Aires da giovanissima per iniziare la sua lunga avventura in Italia, in particolare in Abruzzo, terra delle sue origini.

Qui la sua passione per le stelle e l’amore per l’Astrologia, l’empatia e i suoi modi gentili, l’hanno portata ad essere conosciuta e stimata in ogni angolo della regione, con la sua inconfondibile voce che per anni ha accompagnato gli ascoltatori di Radio Delta 1 con l’oroscopo, un appuntamento fisso di altri tempi.

La valigia sempre pronta, in partenza per un nuovo viaggio, a casa ad aspettarla i suoi amati animali, la sua grande famiglia di amici, i suoi tanti progetti.

Ha vissuto per molti anni a Lanciano ma negli ultimi tempi si era trasferita a Pescara. Tanti i messaggi di cordoglio che continuano ad arrivare in queste ore.

“Che dolore sapere che non sei più qui . Averti conosciuto è stato un dono. Ora brilli in cielo con le stelle che hai tanto amato. Buon viaggio Claudia, anima dolce e bella”; e ancora: “il suono della tua bella voce, il tuo dolce viso per tantissimo tempo non l’ abbiamo visto più né sentito…Se ne va un’amica, una donna vera e unica. RIP cara Claudia e da dove sei lassù dacci uno sguardo luminoso come solo tu sapevi fare”; “Ogni volta che guarderemo in cielo, sarai una delle stelle più luminose. Ci hai riempiti di Amore e Conoscenza, illuminando il nostro cammino. Buon viaggio Anima nobile. Grati per tutto ciò che hai dato a ciascuno di noi”.

Ancora da stabilire la data dei funerali. In attesa dell’ultimo saluto è possibile farle visita, secondo le disposizioni consentite, nell’obitorio dell’Hospice Alba chiara.

Alla famiglia, a quanti le vorranno sempre bene, le condoglianze della Redazione di AbruzzoWeb. (a.c.)