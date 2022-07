LANCIANO: ADDIO AL MAESTRO REMO VINCIGUERRA, LUNEDI’ I FUNERALI

LANCIANO – Lanciano piange la scomparsa del musicista e compositore Remo Vinciguerra, venuto a mancare all’età di 66 anni dopo aver combattuto contro una malattia.

Tra i più importanti compositori in Italia per la didattica pianistica in stile jazzistico e moderno, è stato insegnante di Educazione Musicale e artefice di un “laboratorio di musica” concretizzato, nel corso degli anni, nella pubblicazione di un vasto materiale dedicato allo studio del pianoforte. Dopo un primo libro pubblicato dalla Berbèn di Ancona, numerosissimi sono i testi editi dalla Curci di Milano. Intensa l’attività concertistica a partire dal 1983, ma è all’attività didattica, preminente nel suo iter professionale, che ha dedicato maggior interesse.

Partendo dal presupposto che la didattica pianistica tradizionale si sviluppa con un linguaggio non più adatto alla sensibiltà dei ragazzi di oggi, Vinciguerra ha cercato di integrare l’ineludibile percorso tecnico per lo studio del pianoforte con i nuovi linguaggi del jazz e della musica popolare. L’obiettivo era quello di capire e rimuovere la causa dello scarso interesse che i bambini e ragazzi di oggi spesso hanno nei confronti dello studio della musica. Secondo Vinciguerra “la sfida di un insegnante è appassionare proprio gli allievi più difficili e quelli che non pensano di fare della musica una professione” (Suonare News, ottobre 1999).

I funerali si terranno lunedì 4 luglio, alle ore 15, presso la cattedrale.