LANCIANO, AFFITTI: CONTRIBUTI DAL COMUNE PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’

LANCIANO – Un sostegno per le famiglie in difficoltà: al via le domande per accedere ai contributi previsti nel Fondo nazionale per il sostegno alle abitazioni in locazione, per il pagamento dei canoni, nel Comune di Lanciano.

A comunicarlo l’assessore alle Politiche abitative, Graziella Di Campli.

Le domande di partecipazione al beneficio devono essere presentate su appositi moduli predisposti dal Comune entro il 31 dicembre 2021.

I modelli fax simile sono disponibili presso l’Ufficio Urp, oppure consultando il sito del Comune all’indirizzo: www.comune.lanciano.chieti.it

In allegato l’elenco dei requisiti per la concessione dei contributi: doc00439020211201135058