LANCIANO – Aggressione in pieno centro ieri sera a Lanciano (Chieti), lungo corso Trento e Trieste.

Secondo le prime informazioni, per cause ancora in corso di accertamento, un commerciante, al culmine di una violenta lite, sarebbe stato spintonato e colpito con un casco da moto da due persone, padre e figlio di 40 e 17 anni.

I due sono stati arrestati mentre l’uomo è stato portato in ospedale da un’ambulanza del 118.

Ad indagare la polizia.