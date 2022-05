LANCIANO, AGGRESSIONE IN PIENO CENTRO: PARRUCCHIERE IN OSPEDALE

LANCIANO – Ci sarebbero questioni d’amore dietro la violenta aggressione avvenuta a Lanciano (Chieti): al termine di una lite tra due quarantenni ad avere la peggio è stato un parrucchiere, colpito alla testa con una mazza.

L’episodio si è verificato nel pomeriggio in pieno centro, in via Mario Bianco, nei pressi dell’incrocio con via Luigi De Crecchio, proprio in prossimità del negozio del parrucchiere.

L’uomo, dopo averlo colpito, è fuggito a bordo di una Mini rossa facendo perdere le sue tracce ma è stato rintracciato poco dopo nella sua casa di Treglio. È stato segnalato e noi prossimi giorni sarà ascoltato.

Il ferito è stato trasportato in ospedale dove è stato sottoposto agli accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto sono intervenuti 118, polizia e vigili urbani.