LANCIANO: AL SUPERMERCATO E A SPASSO, MA ERANO AI DOMICILIARI, ARRESTATI DUE PREGIUDICATI

LANCIANO – Nel corso di un controllo gli uomini del commissariato di pubblica sicurezza di Lanciano hanno sorpreso un noto pregiudicato, sottoposto agli arresti domiciliari, che si introduceva in un supermercato del centro cittadino. Dopo aver atteso all’esterno del supermercato, gli agenti lo hanno arrestato per il reato di evasione , mentre usciva con alcune bottiglie di birra in mano.

Gli agenti del commissariato hanno tratto altresi’ tratto in arresto per il reato di evasione e di violenza e minaccia a pubblico ufficiale. un altro pregiudicato che, sottoposto agli arresti domiciliari, veniva sorpreso tranquillamente passeggiare per le strade cittadine.

Alla vista degli operatori che lo hanno intimato di fermarsi, e l’uomo ha assunto un atteggiamento violento e minaccioso cercando di raggiungere velocemente la sua abitazione ma, raggiunto, è stato fermato e tratto in arresto.