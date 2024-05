LANCIANO: AL VIA L”OTTAVA EDIZIONE DEL CONCORSO LE DAME DI QUARTIERE. CANDIDATURE ENTRO GIUGNO

LANCIANO – L’Associazione “Il Mastrogiurato” è lieta di annunciare l’Ottava Edizione del concorso “Le Dame di Quartiere”. L’evento selezionerà le 8 dame che avranno l’onore di rappresentare i quattro storici quartieri della città di Lanciano(Chieti): Sacca, Civitanova, Borgo e Lancianovecchia.

Le dame prescelte sfileranno nel grande corteo storico della prima domenica di settembre, rievocando l’atmosfera e le tradizioni del passato. Regolamento e Partecipazione La partecipazione alla selezione è gratuita. Le aspiranti dame devono avere almeno 18 anni e saranno valutate in base a bella presenza, portamento ed eleganza. Per partecipare è necessario inviare una e-mail all’indirizzo selezionedamemastrogiurato@gmail.com indicando il proprio nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico ed allegando da due a quattro foto, di cui almeno una in primo piano e una a figura intera.

Tutte le candidature dovranno pervenire non oltre il 30 giugno 2024. Per ulteriori informazioni e per consultare il bando completo, vi invitiamo a visitare il sito web dell’Associazione “Il Mastrogiurato” e la nostra pagina Facebook ufficiale.