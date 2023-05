LANCIANO, AUTO CONTRO ALBERO: MUORE 86ENNE

LANCIANO – Non ha più controllato l’auto ed è finito per impattare contro un albero morendo all’istante: l’incidente stradale è avvenuto questa mattina in ingresso a Lanciano (Chieti), nella frazione di Villa Martelli.

Alla guida di una Fiat 600 c’era Donato Pace, 86 anni, di Rocca San Giovanni.

Dopo lo schianto non c’è stato nulla da fare; l’agricoltore pensionato è morto sul colpo.

L’anziano stava raggiungendo Lanciano, prima di mezzogiorno, ed era giunto all’altezza della frazione Villa Martelli, spesso utilizzata come scorciatoia da chi proviene da Rocca, in questo caso dalla contrada Lappeto, dove risiedeva con la famiglia.

Sul posto è giunto un equipaggio del 118 ma, purtroppo, i sanitari non hanno potuto salvarlo.

Della dinamica dell’incidente si sono occupati i carabinieri di Lanciano.

Pace lascia moglie e due figli. La procura di Lanciano ha restituito la salma alla famiglia per il rito funebre che si svolgerà domani, mercoledì, alle 17, nella chiesa di San Matteo Apostolo.