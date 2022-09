LANCIANO: AUTO ENTRA SUL CORSO E TRAVOLGE PERSONE IN PIENO CENTRO, DUE FERITI, FERMATO 30ENNE

LANCIANO – Attimi di paura questa mattina in pieno centro a Lanciano dove, per cause ancora sconosciute, intorno alle 10, una Fiat Punto bianca a folle velocità ha travolto un gruppo di persone che passeggiava lungo Corso Trento e Trieste, tra i Portici e la Galleria Diamante.

Almeno due i feriti, di cui uno, un anziano, sarebbe in gravi condizioni. In ospedale anche una donna, in quel momento a passeggio con il nipotino, che è riuscita prontamente a spingere lontano il carrozzino e mettere così in salvo il piccolo.

L’uomo alla guida dell’auto si è dato subito alla fuga. È stato rintracciato poco dopo dai carabinieri. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un ragazzo di circa 30 anni.

Sul posto i soccorritori del 118 e i carabinieri.

Una giornata di festa, quella che precede la nottata con l’apertura delle feste di settembre, segnata da un gravissimo episodio che, come auspicato dai diversi testimoni che hanno assistito alla scena, ancora sotto shock, si spera non si trasformi in tragedia.

