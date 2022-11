LANCIANO: BOOM ADOZIONI CANI DURANTE LOCKDOWN, “ADESSO CE LI RIPORTANO INDIETRO”

LANCIANO – Prima il boom di richieste per l’adozione durante il lockdown, ora le rinunce, con i cani che tornano al canile.

A denunciare la situazione da Lanciano (Chieti) è Adele Saltarella, responsabile dell’Associazione Quattrozampe.it. che gestisce il rifugio del Comune.

“Continuiamo il nostro impegno per il canile nonostante le difficoltà e alcuni momenti tristi che stiamo vivendo”, spiega al Centro riferendosi agli animali che tornano o arrivano per la prima volta in canile, dopo aver vissuto nelle case.

“Le adozioni vanno sempre bene, siamo partiti da 330 cani e oggi ne abbiamo 204 in una struttura che ne può contenere 250 c’è stato un boom di richieste durante il lockdown ma ora assistiamo ad alcune rinunce da parte di persone che non possono più tenere il cane. C’è questa possibilità che si ottiene facendo una richiesta al sindaco che la autorizza se c’è un motivo valido. Ma è davvero triste vedere cani che arrivano da una casa o che tornano da noi dopo l’adozione”.

Come evidenziato da alcune ricerche durante il lockdown molte famiglie hanno preso un cane per compagnia e anche per poter fare qualche giro dell’isolato in libertà, ma poi, a restrizioni esaurite, si sono rese conto di non poterlo più gestire e lo hanno “dato indietro”.