LANCIANO: CAMBIA GONFALONE DOPO 38 ANNI

LANCIANO – Debutto oggi del nuovo gonfalone di Lanciano (Chieti), decorato con medaglia d’oro al valor militare.

Dopo 38 anni, in occasione della cerimonia celebrata nella chiesa di San Nicola, in onore di San Sebastiano, Santo Protettore delle Polizie Locali d’Italia, è stato consegnato per la prima volta il nuovo labaro con lo stemma regolarizzato dopo verifica araldica.

Fu proprio l’Amministrazione guidata da Filippo Paolini, con delibera del consiglio comunale, ad aver attivato, il 27 maggio 2011, l’iter amministrativo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio Onorificenze e Araldica Roma, per ottenere l’emissione del decreto di concessione dello Stemma e del relativo Gonfalone del Comune di Lanciano, in considerazione del fatto che delle ricerche storiche avevano evidenziato che quelli in uso in quel momento non fossero ufficiali.

L’iter per la ricerca storica è stato curato dall’Ispettore archivistico onorario per l’Abruzzo, Domenico Maria Del Bello, e dallo storico Massimiliano Carabba Tettamant

i. Dopo i nuovi studi, oggi il gonfalone di Lanciano ha fatto la sua prima uscita. È stata proprio la Polizia Municipale, diretta dal maggiore Guglielmo Levante, a farsi carico della realizzazione del nuovo gonfalone recuperando risorse economiche dalle proprie assegnazioni.