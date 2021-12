LANCIANO, CAMPITAELLO: “ARRIVATA LA NUOVA TAC ALL’OSPEDALE RENZETTI”

LANCIANO – “Questa mattina sono iniziati i lavori per installare la nuova Tac nell’ospedale Renzetti di Lanciano, e se penso che già dalla prossima settimana, dopo i collaudi di rito sarà operativa, sono entusiasta della bella notizia”.

A scriverlo in una nota l’assessore regionale della Lega Nicola Campitelli.

La macchina che entrerà in reparto è in grado di ricostruire immagini in 3D, ed ha un software dedicato alla simulazione endoscopica con studio del colon.

Inoltre è utile allo studio delle coronarie e del cuore per prevenire e gestire le malattie del miocardio, anche su base ischemica.

È presente anche un ulteriore software per lo studio e valutazione dei noduli polmonari.

“La radiologia di Lanciano meritava questa apparecchiatura per valorizzare la struttura depotenziata dal Governo regionale precedente – aggiunge Campitelli – .Intendiamo quindi aggiornare anche altre apparecchiature che cominciano ad essere datate, infatti sono oggetto della nostra programmazione del PNRR”.

“Nell’occasione – conclude – non posso che ringraziare nuovamente l’Assessore alla Sanità Nicoletta Verì per il prezioso lavoro che giornalmente dimostra, essenziale per potenziare e rilanciare uno dei tanti settori strategici lasciati in abbandono dalla gestione precedente”.